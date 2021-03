Egymásra csúszik a képességvizsga és a tanév utolsó hete – nem kizárt az újabb módosítás?

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Meglátása szerint az óvodákban nem volt olyan mértékben indokolt a vakáció, ám ez kivédhető azzal, hogy az óvodák és napközik a közegészségügyi igazgatóságok engedélyével, vakációs programmal április folyamán is működhetnek, elláthatják a gyerekek felügyeletét. A nyári vakációkban is nyitva voltak az óvodák, igény szerint biztosították a gyerekfelügyeletet, bár ezt a falvakban általában nem kérték a szülők. Arra számítanak, hogy az áprilisi egy hónapos vakáció során több szülő vidéken is él majd ezzel a lehetőséggel. Minden tanintézet saját programot készít a vakáció alatti felügyeletre, erről tájékoztatják a szülőket.

Az iskolások is egy hónapos vakációra mennek, kivételt képeznek a végzős osztályok, esetükben egyhetes vakáció után két hét online oktatás, majd újabb egy hét vakáció következik. Kiss Imre elmondta, a szakiskolák utolsó évfolyamára nem tér ki a miniszteri rendelet, ám ők úgy értelmezik, hogy az utolsó éves, vagyis tizenegyedikes szakiskolások is végzősök, tehát rájuk is ez a forgatókönyv vonatkozik.

A pótlóórákra minden diák személyesen bejárhat a vakáció alatt is, ez havi húsz órát jelent, minden tanintézet eldönti a pótlások programját. Kiss Imre ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy

a módosított tanévszerkezetben gondot jelent, hogy egymásra tevődik a nyolcadikosok képességvizsgája, és a többi évfolyamnak a tanév utolsó hete.

Ez azért történik így, mert miközben az áprilisi nagyvakáció miatt a tanév végét egy héttel kitolták, a képességvizsga időpontján nem változtattak. Az utolsó hét általában nagyon zsúfolt, akkor vannak a lezárások, a bukásra álló diákokat újra meghallgatják, ám ezt ellehetetleníti, ha a pedagógusok a képességvizsgán felügyelnek, vagy éppen a dolgozatokat javítják. Az infrastruktúra sem teszi lehetővé, hogy akkor szervezzék a vizsgát, amikor még a többi diák nem kapta ki a vakációt. Azokat az épületeket, ahol zajlik a vizsga és a dolgozatjavítás, ki kell üríteni, ám a többi diák online sem tanulhat ebben az időszakban, mert a pedagógusok a vizsgával lesznek elfoglalva. Kiss Imre úgy véli, ezt át kell gondolni, és nem tartja kizártnak, hogy még módosítani fogja a minisztérium a tanévszerkezetet.