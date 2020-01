Egyhetes programsorozat a magyar és a román kultúra napja alkalmából

Román, vagy román nyelvre fordított szerzők műveiből olvastak fel • Fotó: Haáz Vince

Január 15-én, Mihai Eminescu költő születésének évfordulóján, a román kultúra napján a Teleki Téka olvasótermében a Studium – Prospero Alapítvány hatodik alkalommal rendezett felolvasómaratont. Az eseményen a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Társulatának színészei, a megyei könyvtár munkatársai, újságírók, pedagógusok, iskolai osztályközösségek, egyetemisták vettek részt, nemcsak román, de magyar anyanyelvűek is. Az olvasóteremben Zeno Ghițulescu, Sorina Bota, Radu Theodoru és más román szerzők kötetei mellett magyar írók románra fordított műveiből is lehetett választani, például Dragomán György Fehér király című regényét is. Mint Kovács Réka szervező, a Studium – Prospero Alapítvány munkatársa a Székelyhonnak elmondta, arra biztattak mindenkit, hogy Marosvásárhelyhez kapcsolódó írást, verset, novellát, regényrészletet, helytörténeti tanulmányt olvasson fel.

Január 22-én, a magyar kultúra napján 11 és 19 óra között ugyancsak felolvasómaratonra várja a marosvásárhelyieket a Teleki Téka. Ez alkalommal is a marosvásárhelyiségen lesz a hangsúly: marosvásárhelyi szerző művét, vagy olyan írást lehet felolvasni, amelynek témája a városhoz kapcsolódik.

A román, illetve a magyar kultúra napja között egész hetes rendezvénysorozat teszi még teljesebbé a kultúra előtti tisztelgést. Január 16-án, csütörtökön 18 órától Dimitrie Sturdza herceg és Tánczos Barna szenátor részvételével a vadászati kultúráról tartanak román nyelvű előadást a Studium–Prospero Kulturális Központban (Forradalom utca 8. szám). Ugyanitt január 17-én, pénteken 18 órától marosvásárhelyi illusztrátorok mutatkoznak be egy közös kiállítással.

Január 20-án, hétfőn délután 5 órától Utazások a nagyvilágban címmel Veress Zsombor segesvári gyógyszerész tart előadást a Studium Szakkönyvtárban (Gh. Avramescu – volt Rigó utca 11. szám), majd este 7-től Bernády György mások tekintetében címmel György Veress Imola néprajzkutató értekezik a Studium–Prospero Kulturális Központban.

Ugyanitt január 21-én, kedden este 7 órától Kálmán Attila történész, a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület alelnöke Örménység és nemesség. Integráció és/vagy identitásvesztés? címmel tart előadást. Szintén január 21-én, délután 5 órától a Kultúrpalota előcsarnokában Vargyas Ildikó képzőművész Betyárballada című kiállítása lesz megtekinthető. Aznap este fél 8-tól a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kistermében Kovács András Ferenc költői estjén Lázáry René Sándor kötetét mutatják be.