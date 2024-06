Egyfeszt: nem engednek a minőségből

Csak a zenei kínálat több mint 30 koncertet jelent a 4. Egyfeszten. A Gyergyószentmiklóson augusztus 1. és 4. között fellépők közt olyanokat találunk, mint Havasi, Parov Stelar, Tankcsapda, Sub Bass Monster, Mobilmánia Vikidál Gyulával, Budapest Bár, Don't Stop The Queen, Illés Emlékzenekar, Sárik Péter Trió és Falusi Mariann, Homonyik Sándor, Lovasi, Tárkány Művek, Yeromos, Hiperkarma, El Siciliano, vagy a No Sugar.

Amint a programismertető sajtótájékoztatón elhangzott,