Egyfeszt: nem csak zenéről szól a gyergyói fesztivál

Minden fesztiválon, az Egyfeszten is a zene, a nagynevű előadók koncertjei vonzzák a legnagyobb közönséget. De ha már eljön valaki augusztus 1. és 4. között Gyergyószentmiklósra Havasi, a Parov Stelar vagy a Tankcsapda fellépésére, esetleg épp a Hegyilevegő udvarba a Bagossy Brothers Company tagjaival találkozni, annak számos más kulturális élményben is része lesz.

Három hét múlva már javában zajlik Erdély legnagyobb összművészeti fesztiválja, az Egyfeszt, ahol több mint harminc zenei esemény lesz, de ez csak a leghangosabb része az első augusztusi hétvégének, és korántsem csak ennyiről szól a fesztivál.

„Lehet, hogy valaki csak a koncertekre készül, de ha már megérkezik Gyergyószentmiklósra, miért ne nézne meg egy értékes képzőművészeti előadást, miért ne venne részt egy kortárs szerző könyvbemutatóján, és miért ne ropná hajnalig a táncházban” – vetik fel a szervezők.

Amint Albu István művészeti igazgató rámutatott, a koncertek, a bulik sok olyan embert is megmozgatnak, akik másfajta kulturális értékek iránt is érdeklődnek. Augusztus 1. és 4. között bőven adódik ilyen élmény is, és