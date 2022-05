Egyéves a sepsiszentgyörgyi Lábbusz-kezdeményezés

Egy év alatt új útvonalakat is létrehoztak, így most már hat útvonalon lehet közlekedni, a város szinte minden iskolájába eljuthatnak gyalogosan, szervezett körülmények között a gyerekek.

A kisdiákok kitartását nyereményekkel jutalmazzák, Lábbuszos matricákat lehet beváltani. Eddig tíz tanuló gyűjtött össze 100 matricát és vette át a fődíjat, egy kerekes hátizsákot.

A jövőben a szervezők a Lábbusz járatainak bővítését tervezik a város többi részén is, és számos meglepetéssel is készülnek. Kedden reggel az egyéves évfordulón közös csapatfotó készült, az elmúlt egy évben résztvevő önkéntesek nagy része is jelen volt.