Egyetlen telitalálat az első meccsen

Ha valaki még nem regisztrált a Székelyhon tippversenyére, és most fogna neki, megnyugtatjuk, nincs nagy hátrányban. A nyitómérkőzés eredményét ugyanis egyetlen tippelőnk találta telibe: l_barninak bejött az 5–0, és most egyedül áll az élen.

Az oroszoknak köszönhetően szinte senki nincs lemaradva semmiről • Fotó: Barabás Ákos

Jócskán megugrott a labdarúgó-világbajnokságra indított tippversenyünk felhasználóinak száma legutóbbi, két napja publikált cikkünk óta. Akkor 841 regisztrált versenyzőről írtunk, számuk viszont ma már 1434. És szinte mindannyiunkat megtréfáltak csütörtök este az oroszok azzal, hogy ötöt berámoltak a szaúdiak hálójába, de l_barni vagy tudott valamit, vagy ő is tréfálkozott, ami voltaképp mindegy is, a lényeg, hogy telitalálatos tippel ő áll az élen, nagyon is megérdemelten.

Az 5–0-ás orosz siker pedig igencsak kedvez a tippversenyünkbe később bekapcsolódóknak, hiszen a mezőny nagyjából együtt, egyetlen üdítő kivétellel, a jelenlegi éllovasunkkal. Vajon ma pontszámban beérjük? Tippeljünk, és bízzunk! No, meg a végső sikerben is, hiszen komoly nyeremények várnak az élen állókra,

az első három helyezett görögországi, bulgáriai, illetve transzfogarasi utazást nyer a csíkszeredai Magda Best Travel Kft. felajánlásából.