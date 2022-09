Egyesek eldobják, mások összegyűjtik

Idén ismét világszerte ugyanazon a napon igyekeznek a környezetünk megtisztítása érdekében minél több embert mozgósítani. Romániában tizenkét éve szervezik meg a Let's Do It akciót minden esztendőben, amelyhez Hargita megyében 25 település csatlakozott. Biztatják a lakosságot, hogy szombaton minél többen vegyenek részt a szemétgyűjtésben.

2008-ban Észtországban indult útjára a Let's Do It, World!, amelyhez idén már 190 ország csatlakozott. A kezdeményezés népszerűsége Romániában is folyamatosan növekszik, az a cél, hogy a szemétszedési akció keretében minél nagyobb területről összegyűjtsék a hulladékot. Tavaly Hargita megyében 12 650 darab 120 literes zsák szemetet szedtek össze a résztvevők.

A Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségen keresztül mozgósították az önkormányzatokat. Hargita megyében szombaton 25 településen lesz szemétszedés.

Gyergyószentmiklós önkormányzata is csatlakozott a kezdeményezéshez, a polgármesteri hivatal munkatársai is részt vesznek a szombati szemétszedésen, és mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzanak az akcióhoz. Gyergyószentmiklóson a résztvevők szombaton 9 órakor indulnak a Salamon Ernő Gimnázium elől, és a létszámtól függően igyekeznek minél nagyobb területet kitakarítani. A gyergyói térségből Gyergyószentmiklós mellett Újfalu, Szárhegy, Várhegy és Borszék csatlakozott a kezdeményezéshez.