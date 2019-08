Egyensúlyozás hatvan méter magasban az Egyes-kőnél

Egy év szünet után újra várja a kalandvágyókat a Lonely Rock Climbing and Highline sziklamászó- fesztivál az Egyes-kőnél. A szervezők – ígéreteik szerint – augusztus 15–18. között kezdőknek és tapasztalt sziklamászóknak is élményt kínálnak.

• Fotó: lonelyrock.ro

A kezdők kipróbálhatják a sziklamászást, és vezetett túrákon juthatnak el a Nagy-Hagymásba vagy az Öcsém-tetőre. A tapasztalt mászók a helyszínen versenyre is regisztrálhatnak.

Az igazi különlegesség azonban a highline: két fix pont között kifeszített hevederen való egyensúlyozás. Ez még akkor is nagy kihívás, ha tudjuk, hogy az egyensúlyozó megfelelően biztosítva van, azaz nem zuhanhat le.

Az ország egyik legmagasabb highline-ján hatvan méter mélység fölött lehet majd egyensúlyozni.

A négy nap alatt kísérőprogramok is színesítik a hangulatot, így a mászás élménye kiegészül jógával, filmvetítésekkel, boulderezéssel, silent partival, slackline-nal (a highline alacsony, 60 cm-es változata) és jam sessionnel is.

Az esemény egyben a környezettudatosság fontosságát is hangsúlyozza, a szervezők a zero waste szemlélet jegyében kérik a résztvevőket, hogy más túrákhoz hasonlóan ez alkalommal is rendelkezzenek tányérral, evőeszközzel, kulaccsal, pohárral, ugyanis a helyszínen az étkezések alkalmával semmilyen egyszerhasználatos eszköz nem biztosított. A Lonely Rock idei kiadásról további információkat találni, regisztrálni és jegyeket váltani ide kattintva lehet.