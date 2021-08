Egyelőre visszafogott az érdeklődés a csíkszeredai heti termelői vásár iránt

Gabonafélékből bőven van a piacon. Már csak vásárlók kellenek • Fotó: Veres Nándor

Tény, hogy lassan indul be, de sokan még nem is hallottak az új helyszínről

Az eladó nem tagadta, a taplocai helyszín bezárása hallatán zúgolódás volt az árusok körében, de egy hét kihagyás után meg is nyitották az új piacot.

A jelenlegi helyszínnel meg van elégedve: két irányból is be lehet hajtani, elegendő hely van a nyergesvontatóknak, az alapvető higiéniai körülmények is adottak, sőt, még büfé is működik a közelben.

Igyekszik minden olyan mezőgazdasági terméket hozni, amelyre van igény, így megtalálható többek között a krumpli, a csirketáp, a kukorica, az árpa, a rozs, a szója, a búza, és a zab – előbbinek egyébként 1,2 lej, utóbbinak 1,3 lej kilója. Az egymás után érkező vásárlók kiszolgálása közepette elismerte, ugyan nagyobb mennyiséget értékesített a korábbi helyszínen, de szerinte is idő kell, amíg vásáros és vásárló egyaránt megszokja az új helyet.