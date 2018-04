Egyelőre kijavítják Udvarhely szégyenfoltjait

Megjavítják a Függetlenség utat • Fotó: Barabás Ákos

Már felmarta a meghibásodott aszfaltréteget az útjavítással megbízott szakcég a Függetlenség út Gábor Áron és Ady Endre utca közötti szakaszán, ezen a részen a Tábor-negyedből a Bethlen-negyed irányába vezető sávot le is zárták a munkálatok miatt. Fülöp-Székely István, a városháza műszaki igazgatója megkeresésünkre elmondta, számításaik szerint mintegy másfél hét alatt befejeződik az útjavítás.

A munkálat a Függetlenség utat teljes hosszában érinti, sőt a József Attila utcát is, amelybe a Függetlenség torkollik a Tábor-negyed végében.

Ahol szükséges, megjavítják a járdákat is, de egyelőre az úton lévő kátyúkra koncentrálnak – közölte a műszaki igazgató.

HIRDETÉS

Azokban az utcákban, amelyek részét képezik a tervezett bicikliút-hálózatnak, egyelőre nem cserélik ki a teljes burkolatot, ezeket majd a projekt részeként újítanák fel, a kátyúzásokat, kisebb javításokat azonban itt is elvégzik. Ilyen például az Orbán Balázs utca, ahol kénytelenek voltak javításokat végezni, mert szinte nem lehetett rajta járni – magyarázta Fülöp-Székely István.

A közeljövőben a Fások utcában is folytatják az útjavítást, a Bethlen Gábor utcát a Tábor-negyeddel összekötő Solymossy utcában kátyúzást és aszfaltszőnyegezést végeznek, továbbá a Lakatosok utcában, a református templom környékén is hasonló munkálatok és járdajavítások is lesznek. Az egész városra kiterjedő útjavításokat a műszaki igazgató reményei szerint júniusig be tudják fejezni.