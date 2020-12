Egyelőre csak a Madarasi Hargitán és Maroshévízen lehet hódolni a téli sportoknak

Nem elég a hó. Székelyföldön egyre inkább kitolódik a síszezon kezdése • Fotó: Facebook/Maros Megyei Hegyimentők

A Maros megyeiek kedvelt síközpontja Maroshévíz, ahol már december 5-e óta várják a sízni vágyókat, bár a hóréteg vastagsága nem túl nagy, de a hóágyúkkal sikerült havas pályákat készíteni az alatt a pár nap alatt, amíg nulla fok alá csúszott a hőmérséklet – tudtuk meg Baciu Cristiantól, a pálya üzemeltetőjétől.

Kötelező a másfél méteres távolság betartása, és az orr, illetve a száj eltakarása, de a legtöbb síző amúgy is símaszkban van, így a célnak az is megfelel.

Hétköznap csak a hosszabb Fenyő pályát üzemelik be, hétvégente mindkét pálya és felvonó működik. „Idén valamivel kevesebben látogattak el eddig a síközpontba, valószínűleg a járvány miatt is, de az időjárás sem volt olyan jó, mint tavaly ilyenkor” – osztotta meg tapasztalatait Baciu Cristian.

Keddtől hétköznaponként is nyitnak

A Madarasi Hargita Síközpontban a december elsejei hosszú hétvégén nyitották meg a síszezont, és azóta minden hétvégén nyitva álltak a vendégek előtt, de keddtől kezdve hétköznaponként 10–16 óra között is beüzemelik a pályákat – tudtuk meg a síközpont adminisztrátorától. Sikerült a Kicsi Sugó és a Kicsi Mihály pályákat jól előkészíteni a hóágyukkal, a Súgó pályának is jó része havas, az üzemeltetők remélik, hogy hétvégére az is el tud indulni.

Havazott is 10–15 centit az elmúlt hétvégén, így ha nem melegedik fel az idő, akkor megfelelő hóviszonyok maradnak továbbra is. Nincs sem kabinos, sem pedig székes felvonójuk, a csákányon pedig megvan a kellő távolság, így a szabályozásokat is be tudják tartani, viszont fontos a maszkviselés, főként sorban álláskor.

Az ivói és a szentegyházi út alsó fele „fekete”, azaz száraz, de a felsőbb, szerpentinesebb részeken van már jég és hó, ezért szükséges a kellő tapasztalat és óvatosság, illetve a téli gumi, hólánc vagy négykerék-meghajtású gépjármű, ezek nélkül nem is javasolják senkinek, hogy nekivágjon a hegynek.

Hóra vagy hidegre várva

A Havas Bucsin egyelőre zárva van, hiszen nincs hó és tíz fok körül van a nappali hőmérséklet, a következő kéthetes előrejelzés szerint nem látják előre, hogy mikor nyithatnának, hiszen nem lesz megfelelő az időjárás, de amint az idő megengedi, mindenképp kinyitnak – tudtuk meg.

A gyergyócsomafalvi Veresvirág sípálya sem működik még. „Három éjszakán át működtek a hóágyúk, de mivel láttuk, hogy nem lesz jó idő, nem terítettük ki a havat. Idén nem is indítjuk el, ha nem lesz havazás vagy hideg, csak januárban” – tudtuk meg Bartalis Mártontól.

A borszéki sípálya is zárva van egyelőre, hiszen előbb havat kell „gyártani”, de a működtetők bíznak benne, hogy az ünnepek körül el tudják indítani, mert a következő éjszakákon megint várhatók a mínusz fokok.

Itt tányéros felvonó működik, ami egy személyt visz egyszerre, ez nem jelenthet gondot, így a távolságtartás is megoldható.

A szovátai sípályát sem tudták még megnyitni az időjárás miatt, hóra nem is számítanak decemberben, de ha kellően lehűl az idő, akkor a hóágyuk segítségével beüzemelik még decemberben a pályát – tájékoztatott a síközpont adminisztrátora.

A símaszk is megfelel a célnak

Hargitafürdőn is hasonló a helyzet, azaz ha az időjárás úgy alakul, megnyitják a vakáció kezdetére, hiszen a hóágyúk működtek már, amikor megfelelő időjárás volt. A Csipike pálya 75 százalékban készen is van, még egy 36 órás hóágyúzás, és lehet nyitni. Valószínűleg a tavalyi árakkal nyitnak idén is – tájékoztatott a sípályák üzemeltetője. Tányéros és csákányos felvonójuk van, amellyel egy vagy két személyt is szállíthatnak. Sorban állásnál be kell tartani a távolságot, és mivel amúgy is símaszkban csúsznak a legtöbben, ezért nem kell külön maszkot viselni, ha van, amivel eltakarni az orrot és szájat.