Egyelőre a bemelegítő beszélgetésig jutott Nagy Zoltán és Csergő Tibor

Nagy Zoltán szeretné a városházán a személyzeti ügyeket, a beruházások részleteit megismerni, szakirodák vezetőivel és az alpolgármesterrel is egyeztetni. Len Emil alpolgármesterrel egyébként már szintén folytattak előzetes megbeszéléseket. Ugyanígy az intézmények vezetőivel is át szeretné beszélni az aktuális kérdéseket.

Mivel nincs még semmilyen hatásköröm, nem áll módomban bármibe beleavatkozni. Ezt nem is szeretném, de gyűjtöm az információkat. Közelebbről a képviselő-testülettel is le akarok ülni, részt venni bizottsági üléseken. Ha nem is vehetek részt ténylegesen a döntések meghozásában, de – ha informálisan is – ott szeretnék lenni az októberi határidőn is túlmutató döntéseknél”.