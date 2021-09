Egyedülálló dokumentumfilmet készített Rab Zoltán és csapata a társasjátékokról

Jocumentar a címe annak a dokumentumfilmnek, amelyet Rab Zoltán, a Székelyhon munkatársa készített a társasjátékokról. A film, az alkotó szerint egyedülálló Romániában, még talán világviszonylatban is.

Az érdeklődés akkora volt a dokumentumfilm iránt, hogy a közönség két teremben foglalt helyet, majd részt vettek az alkotókkal egy beszélgetésen is, ahol a filmről, a munkafolyamatról, a koncepciójáról, annak céljairól is szó esett.

Mire jók a társasjátékok, miért jó, ha a gyerekek nem a számítógépen játszanak egymagukban, hanem egy asztal köré telepedve a szüleikkel „társasoznak”, személyesen vesznek részt a játékban, hogyan élik meg azok a felnőttek a játékot, akik képesek órákon át lelkesen játszani, mit jelent számukra ez a fajta kikapcsolódás, feltöltődés? – többek közt ezekre a kérdésekre is választ ad a dokumentumfilm, amelynek országos bemutatóját Marosvásárhelyen tartották a Művész moziban.

amiben megszólalnak a játékosok mellett az úgynevezett konkurencia képviselői is, ahol a társasjátékok világába nyújtanak betekintést, valamint hasznos információkkal látják el a szülőket, ami a közös játék nyújtotta élményt jelenti.

Online is megtekinthető

– avatott be Rab Zoltán a munkafolyamatba, aki azt is elmondta, azt a részt, amit nem tudtak lefilmezni, animációval oldották meg, amit a felkérésére Eperjesi Noémi képzőművész, rajztanár vállalt. A narrátor szerepében Rudy Moca cigány származású színész-rendező hallható, látható, az Ila családnál pedig a nagy közös társasjátékozási jeleneteket forgatta a stáb.

„Romániában, de talán világviszonylatban is egyedi ez a dokumentumfilm a társasjátékokról” – hangsúlyozta. Érdeklődésünkre, hogy szokott-e társasjátékozni, kollégánk azt válaszolta, hogy korábban nem társasjátékozott, de most kedvet kapott hozzá, már javasolni is tud játékokat.

A party-játékokat kedvelem, ahol nagyokat lehet nevetni, ahol a partnernek játékosan keresztbe lehet tenni és jó a hangulat

– ecsetelte.