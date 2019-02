Egyedül tüntet, de ez nem szegi kedvét

Ádám Valérián egyedül tüntet, de minden érdeklődőnek elmagyarázza, mit szeretne elérni • Fotó: Haáz Vince

„Részeredményekre van szükség, aztán megjön a nagyobb eredmény is, de addig is látniuk kell, hogy hangosak vagyunk, kifejezzük nemtetszésünket, nem fogadjuk el mindazt, ami most az egyetemen folyik” – magyarázta Ádám Valérián.

HIRDETÉS

A magyarság hozzáállása romlott, a sok kudarc, visszautasítás és félelem miatt nem mernek kiállni az igazukért

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy meggyőződése szerint ez a folyamat visszafordítható, csak kitartásra van szükség.