Egy ponton túl már nem elég a józan paraszti ész (x)

– Az itthon továbbtanulás egyik fő oka az volt, hogy már a tanulmányaim kezdetekor is vállalkozóként dolgoztam a városban – így nem fért volna bele, hogy más városba költözzek vagy ingázzak. Mindemellett: kereskedelemben dolgozva, egy ponton túl már nem volt elég a józan paraszti ész és az üzleti érzék, ezért volt szükség továbbtanulni, és szakosodni arra a profilra, amelyben tevékenykedem. A kereskedelem-marketing szak pedig pontosan az én szakmámba vágott, így nem is volt kérdés, hogy mit választok.

Emberi megközelítésből fontos volt az is, hogy a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban nem egy voltam a nagyon sok közül, mint egy nagyobb egyetemen, hanem személyesebb kapcsolatba kerültünk egymással és a tanárokkal is. A későbbiekben mindenképpen hasznosak lehetnek az itt kialakult kapcsolatok, mert hasonló értékrendű, gondolkodású és érdeklődési körű emberek vettek körül.

– Mind szakmai szempontból, mind emberi megközelítésből egyaránt fontos volt számomra ez a néhány tanulmányi év. Többek között tetszett, hogy az órákat olyan tanárok tartják, akik nemcsak elméleti síkon ismerik azt, amit tanítanak, hanem sikeresek az adott szakmában, gyakorolják is azt. A tanultak hasznosak voltak számomra, ugyanis abban a szegmensben, amerre a cég fejlődött, nem volt tapasztalatom, számomra elég új és idegen területekre merészkedtem, ahol támaszom volt az egyetemi oktatás. Gondolok itt főként a szervezésre, emberierőforrás-menedzsmentre, cash flow elemzésre, fedezetipont-számításra, számviteli és számos más ismeretre – ezeket mind-mind az egyetemi képzés alatt sajátítottam el. Igyekeztem az itt frissen tanultakat rögtön gyakorlatba is ültetni, ezért volt előnyös, hogy az egyetemmel párhuzamosan dolgoztam.

A vállalkozás



2012-ben, a középiskola elvégzése után nyitottunk egy üzletet, amelynek keretén belül mobiltelefon-eladással, -szervizzel és mobiltelefon-tartozékok forgalmazásával foglalkozunk. 2015-ben alapítottunk egy másik céget, amelynek profilja főként mobiltelefon-tartozékok kis- és nagykereskedése, leginkább országos, de mostanra már nemzetközi szinten is. Mára ezeknek a termékeknek egy részét már magunk gyártjuk és forgalmazzuk. Ez később kibővült újabb termékek gyártásával is. Jelenleg egy teljesen új termékskála gyártásán és piacra dobásán is dolgozunk.