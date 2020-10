Egy olyan jelen, ami elmúlt

Turisztikai prospektus, úszósapka és napszemüveg a múlt rendszerből • Fotó: Haáz Vince

Többet volt együtt a család

Az idősebb generáció tagjai, akik éltek abban a korszakban, egy abszolút nosztalgikus élményben részesülhettek, hiszen rengeteg ismerős dologgal találkoztak. Az egyik ilyen dolog az a kosár, amiben azok az üvegek/tárolók találhatók, amikbe régebb a tejet, joghurtot, tejfölt lehetett kapni. Ezzel kapcsolatban megkérdeztem a nagymamámat, hogy mi volt kellemes vagy kellemetlen élmény a kommunizmusban? Neki

az volt a válasza, hogy abban az időben sokkal jobb volt.

Az élelmiszerekre kitérve nem volt nagy választék, így nem kellett azon töprengeni, hogy melyik tejet is vásárolja meg, illetve azok a termékek sokkal finomabbak voltak. Szóba került a sorban állás is, amit ő szintén nem vett egy negatív dolognak, akkoriban ez volt a természetes és hozzá voltak szokva. Közben lehetett beszélgetni és hamar elrepült az idő. A spórolás is egy könnyebb dolognak bizonyult szerinte, az emberek jobban be tudták osztani a pénzüket, mint rendszerváltás után. Megemlítette azt is, hogy a család többet volt együtt, még ha a szombatok nem is voltak szabadok, a vasárnapot mindig együtt töltötték.