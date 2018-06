Egy napra a múzeumkertbe költözött az esztena Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Baricz-Tamás Imola

A székely ember büszke arra, amit őseitől kapott, ápolja még akkor is, ha nehéz, ha szinte nincs is, akinek átadni a tudást

Voltam Pricskébe, Lódujba és Nyárádba vagyok az állatokkal már 29 éve. Nagyon szeretem, s mostanig soha nem is éreztem, hogy abba kéne hagynom, most az egészségem, s a korom is határt szab. A gyerekeim belenőttek, s amit tudtam, átadtam a fiaimnak, az egyiknek már saját állatai is vannak, s a leányom is olyan párt választott, hogy a gyermekkorban tanultakat kamatoztathatja, ők is gazdálkodnak

– mondta, és hozzátette, az unokák is szeretik az állatokat. „Ejsze benne van a vérünkben az állatok szeretete, talán a fiúk továbbviszik, de nagyon nehéz manapság, így nem vagyok biztos abban, hogy az unokák is továbbadják majd a pásztorkodást”. Tamás Imre saját juhait Várpatakáról hajtotta a múzeumkertbe, kisfia is terelte a nyáj egy részét.

Nem tudom, hogy lesz tovább, a gyerekek szeretik az állatokat, ebbe nőttek fel, benne van a vérükben, folytatnák is, de valami mást kellene csinálniuk, mert nagyon nehéz manapság az állattartásból megélni

– mondta.

A puliszkafőzés férfiember dolga

A múzeumkertben reggeltől folyamatosan kínálták a túros puliszkát, mindenki megcsodálhatta, nem volt csomós, nem volt híg, pont olyan volt az állaga, amilyennek lennie kellett ahhoz, hogy az asszonyok túróval töltve felcsavarhassák. Sok háziasszony megkérdezte, hogyan is kell főzni. A válasz mindannyiszor az volt:

a jó puliszkához lobogó víz, só és puliszkaliszt kell.

„A férfiember dolga a puliszkafőzés, ezt ne felejtsék el” – toldotta meg Kémenes Károly.

De ugyanúgy férfi csinálta a friss sajtot, és főzte az ordát, ízesítette a juhtokányt e napon a múzeumkertben.