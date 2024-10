Egy kisteherautónyi hulladékot öntött ki a kukák mellé, most fizethet

A szemét alapján sikerült az elkövetőt is azonosítani, ellene a jogi osztályuk meg is tette a feljelentést. Az igazgató ezúton is felhívja a figyelmet: minden hulladékot el tudnak szállítani, a díjszabás a Tega.ro oldalon is megtalálható a Hulladékszállítás menüpont alatt. Sőt, Sepsiszentgyörgy területéről a régi bútorokat ingyen szállítják el, csak időpontot kell egyeztetni a 0267-310123-as számon.

Ezt már külön megrendeléssel lehet elszállíttatni, akárcsak az építkezési törmeléket. Egy Egészségügy sétányi lakos azonban szemmel láthatóan fittyet hányt erre a szabályzatra, no meg a jó ízlés határait is durván átlépte, amikor kisteherautónyi hulladékot hagyott a gyűjtőpont mellett.

A főzőolajat is külön gyűjtik



A sepsiszentgyörgyiek továbbra is leadhatnak háztartásból származó főzőolajat, a jelek szerint ezzel a lehetőséggel többen élnek is. A háromszéki megyeszékhelyen két helyen gyűjtik a használt olajat: a piacon (az Ág utcai bejárat felől), valamint a hulladékudvarban. A gyűjtőpontokra kihelyezett olajgyűjtős kuka ugyanis nem vált be: volt, aki egyenesen bele öntötte a szennyezett olajat, de sok esetben minden egyébbel rakták meg a kukát.



A két olajbegyűjtőhöz idén összesen 500 kilogramm olajat adtak le. „Az olaj gyűjtése azért fontos, mert 1 liter élővízbe öntött olaj megközelítőleg 1 millió liter vizet szennyezhet be, a növényekre lerakodva meggátolja azok oxigénfelvételét, csatornába öntve rendkívül nehezen tisztítható szennyvizet eredményez” – emlékeztetett Máthé László.