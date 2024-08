Egy ideig káosz lesz a kórházhoz vezető utca lezárása után  

Így a kórház környezetének jelentős része építési területté válik, ahol nemcsak munkagépeknek kell közlekedniük, de anyagokat, eszközöket is kell tárolni. Ez már jelenleg is látszik a korábban a látogatók számára fenntartott parkolókban, amelyeket egy ideje kiürítettek és lezártak.

A kórháznál első lépésként a sürgősségi betegellátó egység bővítése és korszerűsítése kezdődik el, a meglévő épületrész közelében már kivágták a fákat az építkezés miatt. Ezt követi majd a kórház új, a tüdőgyógyászati és fertőző betegségek osztályát is magába foglaló szárnya, illetve egy tömbház megépítése, amelyben 24 szolgálati lakást alakítanak ki orvosok számára.

Egy ideig káosz lesz az utca lezárása után – vélekedett a helyzetről megkeresésünkre Bors Béla alpolgármester, aki elmondta azt is, az intézkedés része a kórház, a Hargita megyei önkormányzat és a helyi önkormányzat közötti megállapodásnak. Ennek alapján

egy ideiglenes sorompót is felszerelnek, és a kórház portája gyakorlatilag az utca alsó végére költözik.

Az elöljáró arra is kitért, hogy a helyszíni szemle után most a városi közlekedésrendészet jóváhagyását várják, amely egyelőre egy évre szól. Ezt pár napon belül megkapják, és az augusztus 30-án esedékes önkormányzati ülésen a testület erről határozni tud. Maga a lezárás szeptember közepéhez közeledve várható, addig a közlekedési táblákat, illetve a sorompót is fel kell szerelni.