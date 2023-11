Egy híján minden utcát leaszfaltoztak Gyergyóalfaluban és Borzonton

Kevés választja el attól Gyergyóalfalu községet attól, hogy elmondhassa, Székelyföldön elsőként minden egyes utcája aszfaltozott. A most lezárult munkálatot követően már csak

Az Anghely Saligny-program révén 9 millió lejből megvalósult fejlesztés során Alfalu központja is új arculatot kapott, többek között lefödték a sáncokat, új parkolóhelyek létesültek, és így biztonságosabbá vált a közlekedés is.

A polgármester leszögezte, a projektből kimaradt egyetlen utcát is le fogják aszfaltozni jövő év tavaszán, és ha ezzel le is zárul az utcák aszfaltburkolattal való ellátása, aszfaltozni továbbra is szükséges lesz, hiszen