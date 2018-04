Egy hétig tartanak a Szent György Napok Marosszentgyörgyön

Csütörtökön nyílt nap lesz az Angyalka bölcsődében. Archív • Fotó: Haáz Vince

A diákok számára szervezett Szent György futóversennyel rajtolt szerda délelőtt 10 órakor az idei rendezvénysorozat. A legkisebbeket szintén 10 órától a Kultúrotthonba gyermekfoglakozásra várták, délután négy órától az időseknek szerveznek találkozót. Csütörtökön nyílt nap lesz az Angyalka bölcsődében és több munkálatot is megkezdenek, hiszen fontosnak tartják az anyagi gyarapodást, a községközpont szépülését is. Elkezdik a Mezőgazdász utcába tervezett Iapri park kialakítását és nekifognak a Máriaffi kastély felújítási munkálatainak is. Délután sportvetélkedők lesznek és délután hat órától a katolikus plébánián megnyitják Fülöp Jenő, AFIAP fotóművész: Tájak és emberek, színesben és fehér-feketében című tárlatát, majd bemutatják Moldovan Irén: Huncutka című könyvét. Pénteken a gyerekeké lesz a főszerepe a Kastélykertbe várják őket fafaragásra, arcfestésre, de koncertezik a rezesbanda is.

A hivatalos megnyitót 15.45 órakor tartják, s ezután nyitják meg a magyar néptánc-fesztivált, amelyen helyi tánccsoportok és népdalénekesek szórakoztatják az egybegyűlteket.

HIRDETÉS

Fellépnek a marosszentgyörgyi Kis Táltos, Táltos, Ágocska, Öreg Fenyők, Kolping család, Marosszéki Harmónia, Orbán Balázs, Vas Lajos, Szövérfi Bence, valamint a zalaszentgyörgyi Néptánc Együttes. A műsorvezető Sárkány Izabella lesz. A magyar mellett lesznek román és cigány táncok is.

Pénteken este a nagyszínpadon Andreea Balan és Péter Szabó Szilvia koncertezik, majd utcabál lesz.

Szombaton a kastélyparkban folytatódnak a gyermekfoglalkozások, többek között lesz zsonglőr és mutatványokat is megtanulhatnak a nagyobbak. Díjazzák a szorgalmas diákokat, s lehetőséget teremtenek a helyi énekeseknek, hogy bemutatkozzanak.

18 órától a csíkszeredai Role együttes koncertezik, majd a kolozsvári Brigitte Band lép a nagyszínpadra. Este s Dolly Roll és a Holograf szórakoztatja az egybegyűlteket és 22.15-től tűzijáték is lesz.

Vasrap a marosszentgyörgyiek is bekapcsolódnak a Maros part kitakarításába, s a falunapok keretében folytatódnak a gyermekfoglalkozások. Lesz klasszikus-zene koncert a községközpontban és ingyenes egészségügyi szaktanácsadást is nyújtanak. 14.30 órakor kezdődnek a családbarát programok az iskolaudvaron. A hagyományokhoz híven vasárnap keresztyén együttesek is koncerteznek: 15.45-től a Református Kollégium gyerekkórusa, majd dicsőítő koncert lesz a marosvásárhelyi Magvető csoporttal. Fellép még a helyi Manna református ifjúsági együttes, a Jubilate Deo – katolikus ifjúsági együttes. Lesz még kerékpár-show, távirányítós autó bemutató is az iskolaudvaron. Este a magyarországi Libavonat tart gyermekkoncertet az iskolaudvaron és 20.15-től fantasztikus Tűzzsonglőr bemutató lesz a – a medgyesi Firedream csapat előadásában.

Április 23-án népdalvetélkedő lesz, és a fiataloknak is szerveznek egy teaestet. 19 órától Gál Mihály gyergyóalfalvi versmondó pódiumműsorát lehet meghallgatni a római katolikus plébánián. Április 24-én kedden a helyi római katolikus templom búcsúját tartják. Április 25-én a diákoknak szerveznek irodalmi versenyt.

Jó tudni, hogy péntektől vasárnapig kézműves kiállítás és vásár lesz, keresztény sátor (imaszolgálattal), a kastélyparkban pedig vetélkedők a Divers sátornál, csúszda, trambulin, kisvonat, vizes gömbök, kisautók, zsonglőrködés-tanulási lehetőség, fafaragás és egyéb érdekességek. A Pucu-Pucudel sátornál, a polgármesteri hivatal támogatásával ingyen arcfestést és lufiformálást kérhetnek a gyerekek. Ugyanitt pénteken 16-18 és szombaton 17-19 óra között fotót készíthetnek a beöltözött rajzfilm figurákkal. Az iskola udvarán vasárnap délután instant fotó és hűtő mágnes készítési lehetőség lesz ugyanakkor egy mobil dalvételezési stúdió is lesz a gyerekek, fiatalok számára.Pénteken és szombaton legkésőbb éjfélig tartanak a zenés programok, vasárnap este 9-kor minden zajos program véget ér.