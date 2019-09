Egy hétig csak DráMA

Számos programmal várja az érdeklődőket a DráMA idei kiadása. Archív • Fotó: Pál Árpád

Az Előtérben a néző mottó jegyében a nézők számára beavató előadással egybekötött foglalkozásokat tart Varga Anikó, a Játéktér főszerkesztője, színházi szakíró és Perényi Balázs, rendező, író, dramaturg.

Lesznek rendhagyó közönségtalálkozók, ahol a néző bepillanthat a kulisszák mögé, valamint „villámrandizhat” is az alkotókkal.

Ugyancsak újszerű program az a workshop, amelyben öt tehetséges egyetemista nézőbarát kritikai műfajokkal fog majd kísérletezni. Munkájukat szakmai koordinátor és neves román kritikusok – Iulia Popovici, Oana Cristea Grigorescu, Andrei Vornicu – segítik. A szeptember 16. és 21. Között zajló fesztiválon idén is lesz TEA, azaz Találkozás Egy Alkotóval, amelyeken Győrfi Katát, Hatházi Andrást és Dálnoky Csillát faggathatják a részvevők.

Az idei kínálatban tizenkét kortárs mű alapján színre vitt előadás szerepel: a megnyitót követően a szatmárnémeti Harag György Társulat előadásában Székely Csaba groteszk sorstragédiája, a Semmit se bánok lesz műsoron.

Kedden két előadás várja a nagyérdeműt: Bartis Attila drámája, a Romlás a Temesvári Csiky Gergely Színház előadásában, valamint Székely Csaba pro Nu chiar 1918 című drámája a sepsiszentgyörgyi román társulat, az Andrei Mureșanu Színház tolmácsolásában. Győrfi Kata Love me tinder címűt darabja a kolozsvári kísérleti színházi műhely, a Reactor színrevitelében szerdán kerül műsorra. Matei Vișniec Migránsoook, avagy túlsúlyban a bárkánk című előadásának egy másik olvasatával (tavaly a Tomcsa Sándor Színház is színre vitte a darabot) is találkozhat a néző a kisjenői Satiricus I.L. Caragiale Nemzeti Színház előadásában. Ugyancsak Matei Vișniec jegyzi a nagyváradi Szigligeti Társulat által színre vitt Napnyugat expresszt. A suceavai Mateim Vișniec színház is jelen lesz Gianina Cărbunariu Kebab című drámájával, csütörtökön. A Tomcsa Sándor Színház idei első bemutatójára a dráMA 11. kiadásán kerül sor pénteken: Zakariás Zalán rendezésében a Hatházi András írta, Kovács János meghal című darabot viszik színre.

A találkozón ugyanakkor lesz Színházak éjszakája, valamint a magyar dráma napján, vasárnap bemutatják a színház ifjúsági előadását, a Béka-királykisasszonyt is.

A centenárium problémáját boncolgatja a Lovassy Cseh Tamás jegyezte Románia 100, a kolozsvári Váróterem Projekt színrevitelében. A találkozó záró előadása a Háy János által írt monodráma, A halottember a Csíki Játékszíntől.

Az eseményen Péter Beáta, lapcsaládunk munkatársa és a csíkszeredai Nagy István Művészeti Iskola diákjai közös projekttel jelentkeznek: kiállításuk a rendezvény teljes ideje alatt megtekinthető lesz a koncertteremben.

A részletes program a szinhaz.ro honlapon, vagy az esemény Facebook-eseményén böngészhető.