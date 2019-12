Egy helyett két jezsuita végzett szolgálatot a székelyudvarhelyi búcsún

Az udvarhelyi katolikusok anyatemploma Szent Miklós-napi búcsújának jellegzetessége, hogy ilyenkor a kerület papjai, a nyugdíjas atyák, ferences szerzetesek együtt mutatják be a legszentebb áldozatot, és a helyi közösséggel valamint a zarándokokkal a városért, népünkért is imádkoznak. Idén kiemelten azért is, hogy irgalmas, együttérző legyen a szívünk, legyünk az önzetlen szeretet tanúságtevői és bánjunk jóságosan, nagyvonalúan egymással.

Beszédében Tamás Barna emlékeztetett a nap szentjének életére, amelyet főleg legendákból ismerünk, ám akad néhány tényszerűség is, köztük, hogy Miklós püspök részt vett a niceai zsinaton. Azt is kiemelte, hogy

az ajándékozó szent alakja erőteljesen benne maradt a legendákban, élete pedig életünkben akar folytatódni.

A jóságos püspök akkor „dobott be egy segítséget” a nehéz helyzetben lévő lányok kiházasításához, amikor erre a volt szükségük.