Egy gólyamentés története

Plusz vándorutat iktattak be ebben az esztendőben az egyik ditrói gólyacsalád tagjai. Délre jártak, Csíkszeredában voltak gyógykezelésen. Fészküket egy vihar rongálta meg, a túlélők tegnap kerültek vissza ditrói otthonukba. A nagy kérdés az volt, a gólyaszülők hogyan fogadják a hazatérőket?

A több éven át épített fészek alja a sok esőzés miatt is elkorhadhatott, így meggyengülve szakadt ketté a gólyák menedéke. Öt fióka volt a fészekben, ebből kettő földre esve elpusztult, egynek a lába törött el, míg kettő látható sérülések nélkül ugyan „úszta meg” a balesetet.

A „kórházat megjártak” visszahelyezése csütörtökön délben történt meg. Köllő József tűzoltó hozta el a madarakat Csíkszeredából, az áramszolgáltató szüneteltette az áramellátást addig, amíg a darus autóval helyükre emelték a gólyákat.

Puskás Elemér, Ditró polgármestere nagy örömmel számolt be a visszahonosításról, arról is tájékoztatva, hogy a gólyafiak visszakerülését követő órában a szülők a szomszédos villanyoszlopokról figyelték a változásokat.

Nagyon megfogyatkozott a ditrói gólyák száma, ami maradt, azt szeretnék nagy becsben tartani.

Akármilyen régi fényképet nézünk, száz évere visszamenőleg olyan nincs, hogy a szövetkezet kéményén ne legyenek a fészekben lakók. Most nincs. De még nagyon sok helyen üresek a fészkek, a tavaszi nagy hidegek, majd a lehullott hó itt érték, táplálék nélkül hagyták a gólyákat. Ez az eredménye: a községben úgy ötven gólyafészekben szokott élet lenni, most ötben ha van. Persze, hogy ragaszkodunk hozzájuk, ez is része a székely falu életének. Azt szeretnénk, hogy Ditró ne maradjon gólya nélkül” – mondta el a polgármester.