Egy felület, ahol összegyűlhet a tömeg a hétvégi pünkösdi búcsúra

• Fotó: Pinti Attila

Az eseményen Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere méltatta az applikáció fontosságát. „A SzeredApp mögött vállalkozások és intézmények kapnak helyet, de elsősorban olyan kreatív fiatalok, akik bebizonyítják, hogy meg lehet valósítani az ötleteket és ambíciókat” – gratulált az alpolgármester a fejlesztő cégnek. Hozzátette, az applikáció által a városi önkormányzat a lakosság minőségi és azonnali tájékoztatását tartotta szem előtt, amely sikeres volt az elmúlt egy évben.

Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány főnöke szerint az egyház – felismerve az idők jeleit – támogatja az effajta médiajelenlétet. „A telefonos alkalmazás lehetőséget biztosít a csíksomlyói kegyhelynek, hogy az még inkább jelen legyen a korszerű eszközökön és a modern világban” – fogalmazott.

A tartományfőnök kifejtette, a közös megegyezés szerint segíteni szeretnének azoknak, akik – ha virtuálisan is, de – el szeretnének jutni Csíksomlyóra, vagy csak időről időre informálódni szeretnének az aktuális programokról. A sajátos búcsú kapcsán hozzátette,

a csoportos zarándoklat helyett idén a média adta lehetőségeket használják a hívek, ebben pedig a telefonos applikáció is segítségükre lesz.

„A hívek a szívüket küldjék el idén Csíksomlyóra, a médián keresztül pedig alkossunk egy nagy lelki családot” – összegezte a ferences.

HIRDETÉS

„Az applikáció által a csíki és Csík környéki lakosok információigényét szerettük volna egységesíteni” – erre már Nagy Lajos, a fejlesztő cég ügyvezetője mutatott rá. Jelezte,

az ötezres felhasználóbázis Csíkszereda legnépszerűbb helyi mobilalkalmazásává tette a SzeredAppot,

ezért is szeretnék kihasználni ennek az előnyeit. „A fizikai távollét hiányában virtuális úton szeretnénk hozzájárulni a búcsú lelkületéhez, ezért egy külön felületet hoztunk létre az applikáción belül a Csíksomlyó 2020 fül alatt”. Itt megtalálhatók az aktuális hírek, búcsútörténet, program- és énekfüzet, valamint be lehet majd kapcsolódni a szentmisébe is. Egy bejelentkezési felület is rendelkezésre áll, ahol a zarándokolni vágyók virtuálisan be tudnak jelentkezni minimális személyes adatok megadásával.

Nem titkolt módon a csoportosan és keresztaljával érkező hívek hiányát próbálja ez a felület betölteni

– hangsúlyozta az ügyvezető.