Egy éve sincs, hogy felújították, már három helyen szakad be az út

Örömre üröm. Veszélyessé vált a közlekedés a 135-ös számú megyei úton • Fotó: Erdély Bálint Előd

A megyei tanács elnöke arra is kitért, hogy az elemzés is jól mutatja, hogy az egész domboldal mozog, ezért is szakadt be több helyen az út a heves esőzések idején. Összesen ötszáz méteren vannak problémák. „Én is jobban örültem volna, ha kiderül, hogy a kivitelező hibázott, hiszen ez esetben ingyen helyre kellett volna állítsa az utat. Így viszont sajnos egy újabb beruházásra lesz szükség, amelyet újra meg kell terveztessünk” – fogalmazott Borboly. Hozzátette, hatalmas munkálat lesz a javítás, hiszen vélhetően több mint tíz méter mélyen elhelyezett vasbeton oszlopokkal tudják meggátolni, hogy tovább csússzon a föld, illetve ne szakadjon le a későbbiekben az út.

Péter Zoltán siménfalvi polgármester megerősítette, az esőzések idején keletkeztek a nagyobb problémák, amikor elcsúszott az agyagos, palás talaj.