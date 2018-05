Egy év alatt csak kétszer tudnak vizsgázni az udvarhelyi tanuló sofőrök

Noha a Hargita megyei várakozási idő átlagosan három hónap, a székelyudvarhelyi sofőrjelöltek öt hónapot várnak a vizsgákig. Archív • Fotó: Barabás Ákos

„Egy keddi vizsgázó október másodikára kapott időpontot, ami bárhogy is számoljuk, öt hónap. Aki sajnálatos módon a második vizsgán is megbukik, a harmadik időponttal nagy valószínűséggel már kifut az évből. De megteheti, hogy Csíkszeredában lead egy kézzel írott kérést, amit jóváhagynak, és próbálkozhat harmadszor is. Tudjuk, hogy személyzethiány van, a nyolc megyei vizsgáztatóból legtöbbször ketten-hárman, ritkábban négyen tudnak jönni. Amellett, hogy minden tanulónak 25 percet kell vezetnie, az is időigényes, amíg a következő autóban beüzemelik a tabletet a vizsga rögzítéséhez, így

ketten egy alkalommal húsz tanulót tudnak levizsgáztatni, több nem fér a munkaidejükbe.

Azt is tudjuk, hogy sok esetben a tanulókkal van a gond, tisztelet a kivételnek, trehányan mennek vizsgázni, nem veszik komolyan. Lehet, én vagyok régimódi, de nevetséges a hozzáállásuk.

Aki levezetett harminc órát, annak már be kellene tudnia állítani egy széket,

tudnia kellene, mit jelent a stoptábla, hogy az előtte lévő sofőr tolatni fog, ha az autón kigyúlt a fehér lámpa” – sorolta a problémákat Szilágyi Ferenc székelyudvarhelyi sofőroktató.

Turáni Mihály sofőroktató úgy véli, a több hónapos várakozás miatt „kiesnek a tanulók a gyakorlatból”. Ezenkívül az is gondot jelent, hogy a másodszor, harmadszor próbálkozóknak a kötelező plusz hatórás vezetésről kiállított igazolást nem a vizsga napján kell bemutatniuk: e nélkül nem kérhetnek időpontot.

A kritikus napon tehát nem úgy ülnek kormány mögé, hogy előző nap kissé felidézték a tanultakat.

„Annyi utánajárással jár, hogy az már röhej”

„Én az elméleti vizsgát tavaly november másodikán tettem le, és egyből sikerült. A gépen kellett időpontot választani, és a legkorábbi, amit kaptam, április 19-e volt. Számoljunk csak utána, ez fél év. Ez idő alatt órát kell venni, különben azt is elfelejtem, hogy melyik pedál mire való. Eljött a vizsga napja, de nem sikerült. Ezzel semmi gondom, mert tévedtem, és ha nem vagyok »útra való«, akkor javítok, és újra megpróbálom. Dehát a bökkenő itt van. A vizsga után kötelezően kell venni hat órát, majd 48 óra múlva lehet menni Csíkszeredába feliratkozni, ahol ismét fél évre tesznek. Én csütörtökön megyek feliratkozni, de múlt héten már szeptember 22-ei dátumot kaptak. Én sem fogok hamarabb kapni, és ha ebből kifolyólag ismét elvágnak, ki is futottam az évből.

Egy év leforgása alatt minimum 2500 lejt költ el az ember, és természetesen ez csak fölfelé halad, annak függvényében, hogy mennyi pluszórát vesz. Itt az a baj, hogy hosszú az intervallum két gyakorlati vizsga között. Egy év alatt csak két lehetőség legyen, ez nevetséges.

Még egyszer nekifogni az egész iskolának eléggé húzós két gyerek és munka mellett, mivel annyi utánajárással jár, hogy az már röhej, na meg az anyagi fele sem elhanyagolható szempont a mostani fizetések mellett” – panaszolta lapunknak Gábor Emese.

Hol három, hol öt hónap

A személyzethiányra hivatkozik Adrian Pănescu, a Hargita megyei prefektúra sajtószóvivője, hozzátéve, hogy hónapok óta kérik a személyzetbővítést a bukaresti központtól. A Hargita Megyei Gépjármű-bejegyzési és Jogosítvány-nyilvántartó Hivatal irodavezetője jövő héten a belügyminisztériumba megy megbeszélésre, nagyon bíznak benne, hogy jó hírekkel tér vissza.