Egészségügyi ellátás: az érintkezések mellőzése a cél

Noha júliustól bizonyos egészségügyi szolgáltatások esetében visszavezették a megszokott ügyintézési gyakorlatot, általános érvényű szabály maradt, hogy ami nem feltétlenül kívánja meg a páciens és az egészségügyi szolgáltatók személyes találkozását, azt továbbra is a távközlési lehetőségekkel élve kell megoldani – hívta fel a figyelmet a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, egyszersmind részletezve azt, hogy miként történik az egészségügyi szolgáltatások igénylése júliustól.

Duda Tihamér: amint egy kicsit fellazultak a szabályok, jönnek és inkább sorban állnak • Fotó: Barabás Ákos

Az egészségügyi szolgáltatók, illetve az egészségbiztosítási pénztár esetében is egyaránt érvényes – és szeptember végéig egészen biztosan így is marad –, hogy a lazítások ellenére mellőzni kell a személyes találkozást a páciensekkel azon szolgáltatások esetében, amelyek ezt lehetővé teszik – hangsúlyozta Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója. „Az emberekben benne van, hogy amint egy kicsit fellazultak a szabályok, jönnek és inkább sorban állnak” – fogalmazott az általános tapasztalattal kapcsolatban. Az intézmény vezetője éppen az említettek miatt átfogó tájékoztatást adott a következő három hónapban érvényes előírásokról az egészségügyi szolgáltatások igénylését illetően.

HIRDETÉS

Távkonzultáció továbbra is

Az egészségügyi alapellátási rendszerben és a járóbeteg-szakrendelőkben – ideértve a társult pszichológiai, logopédiai szolgáltatásokat is – szeptember végéig továbbra is alkalmazhatják a távkonzultációs lehetőségeket, bármilyen távközlési formát használva, óránként legfeljebb 8 konzultációt elvégezve.

A pácienseknek továbbra sincs szüksége küldőpapírra, amikor szakorvosi konzultációt vesznek igénybe a járóbeteg-szakrendeléseken.

Ugyanakkor a távkonzultációk során a háziorvos vagy szakorvos által kiállított orvosi igazolásért, gyógyszerreceptért és más dokumentumokért sem kell személyesen bemenjen a rendelőbe, ezt elektronikus formában is elküldheti neki az orvos. Ez érvényes az egészségbiztosítási pénztár esetében is: a biztosított által igényelt dokumentumot elektronikus formában küldik el, ugyanakkor, amennyiben a biztosított kell bemutasson valamilyen iratot az intézménynél, megteheti ezt online formában is, beszkennelve és elküldve a pénztárnak (az elérhetőségek listája megtalálható ezen a címen).