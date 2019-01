Ég a láng a Kultúrpalotában

• Fotó: Haáz Vince

Igazi zenefesztivállá nőtte ki magát az elmúlt években az Égjen a láng. Fiatalos, folyamatosan bővül, s a visszatérő neves együttesek mellett helyet kapnak egyházi kórusok, gyermekegyüttesek is.

Míg az első években csak egynapos volt az Égjen a láng, és csupán a Kultúrpalota hétszáz férőhelyes nagytermét töltötte meg a közönség,

ma már a Kultúrpalota kistermét is elfoglalják a fesztiválra érkezők.

Ott rendezték be a Parászfészket, itt beszélgetős, együtt éneklős találkozások vannak. Az egyre bővülő közönség igényeinek eleget téve gyermekfoglakozást is tartanak, hogy a szülők, nagyszülők nyugodtan részt vehessenek a koncerteken. Az idén a kórusteremben rendezték be a Szikrazúgot, ahol mondókázhattak, énekelhettek, kézműveskedhettek, mesét hallgathattak a gyerekek.

Ha zenefesztiválról beszélünk, akkor általában fiatal közönségre gondolunk, de az Égjen a láng esetében nem így van.