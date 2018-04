Eddig 50 ezer hektárnyi területre kértek támogatást a Hargita megyei gazdák

• Fotó: Farkas Tamás

Több mint egy hónapja, március eleje óta igényelhetik az idei egységes mezőgazdasági támogatást a Hargita megyei mezőgazdálkodók is. Az előző évekhez hasonlóan

először a kisebb területekkel rendelkező gazdákat hívták be az APIA Hargita megyei irodáiba, s azt követően, ahogy a rendszer engedi, fogadják az állattenyésztési támogatásokra vonatkozó kérelmeket, illetve a nagyobb területekre vonatkozókat.

Haschi András, a megyei APIA igazgatója érdeklődésünkre elmondta, mindeddig 11 500 támogatási kérelmet vettek át, ez a várt kérelemszám (26 512) több mint 40 százalékát jelenti. A kérelmekben 50 ezer hektárnyi területre igényeltek juttatásokat, ami a teljes becsült területméret (174 ezer hektár) 28 százaléka.

Ez azt jelenti, hogy a hátralévő 27 munkanap alatt, naponta hozzávetőleg 560 kérést kell elvennünk, hogy a határidőt (május 15-ét) tartani tudjuk. Ezt az arányt eddig is tartottuk, hiszen volt olyan nap, amikor 600 kérelmet is elvettünk, tegnap pedig 583-at nyújtottak be

– avatott be az intézményvezető. Hozzátette, egyelőre az a gondjuk, hogy az informatikai rendszerük nem engedi, hogy elvegyék a 10 hektárnál nagyobb szántóterülettel rendelkező gazdák kérelmeit. Emellett az állattenyésztési támogatások közül is csak az országos kiegészítő támogatások két formájára tudják elvenni a kérelmeket: a szarvasmarhákra – amely juttatás legkevesebb három felnőtt állat esetén igényelhető –, illetve a három tonnán felüli tejtermelés után járóra. Az összekapcsolt támogatási formákat igénylőknek is várakozniuk kell még, azokat ugyanis várhatóan a hónap középétől tudják majd elvenni.

Visszafizetés később



Március közepén felülvizsgálta az informatikai rendszerében szereplő adatokat a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség a 2017-es összekapcsolt, illetve országos kiegészítő állattenyésztési támogatások esetében, amelynek következtében egyes támogatási formák értéke csökkent. A különbségeket várhatóan valamilyen formában vissza kell fizetniük a támogatásukat már megkapott gazdáknak – Hargita megyében mintegy nyolcezer gazda érintett az ügyben. A megyei APIA vezetője kérdésünkre elmondta, egyelőre még nem értesítették arról, hogy milyen formában történik majd a visszafizetés, és egyelőre nem fogtak hozzá az arra vonatkozó jegyzőkönyvek kitöltéséhez.