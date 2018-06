Dunán innen, Tiszán túl – népdalvetélkedőn jeleskedtek a gyergyóiak

Kiemelt aranyminősítést kapott a gyergyóditrói Martonka Énekegyüttes a Dunán innen, Tiszán túl Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Versenyen, és aranyminősítéssel tért haza a vetélkedő Miskolcon tartott döntőjéről a gyergyószentmiklósi Antal Csenge is. Népdal-kategóriában szerezték meg a rangos elismeréseket.

Antal Csenge a nemrég készült székelyruhájában nyerte az aranyminősítést • Fotó: Antal Kinga

Mindössze háromtagú a ditrói Martonka Énekegyüttes, de a népművészeti tehetségkutatón nem a létszám, hanem a felkészültség, az előadásmód számít. Az együttest irányító Szabó Ágnes, nyugdíjas tanítónő arra is figyelt, hogy „hazait” kínáljanak a verseny zsűrijének:

Kodály Zoltán és Dzsupin Pál által gyűjtött gyergyói népdalokat tanított be az előkészítő osztályt végzett Balázs Iringó és Ferenczi Henrietta, illetve a hetedik osztályt végzett Tóth Zsófia által alkotta együttesnek.

Az Oroszhegyen tartott erdélyi elődöntőn kiemelt helyezést ért el a trió, ezzel biztosítottá vált a döntőn való részvétele.

Értékes népdalokat vittünk, amiket nagyon szépen előadtak a lányok

– összegezte röviden a június 23-án, Miskolcon való szereplést Szabó Ágnes. A ditrói hagyományőrzők kis csoportjának irányítójaként arról is beszámolt, hogy a Martonka együttes tagjai aktívan kiveszik részüket a csoport heti rendszerességgel tartott tevékenységeiből is, szeretettel tanulják a népdalokat, és tehetségük mellé szívüket is adják az énekléshez.

A Dunán innen, Tiszán túl tehetségkutatón szerzett kiemelt aranyminősítésnek a felkészítő tanítónővel együtt örülnek a lányok.

A nyugdíjas pedagógus törekvése elismerését is „látja” a díjban. „Én olyan családi környezetben nőttem fel, ahol a népdal szeretetét magamba szívtam. Azt szeretném, hogy a gyerekek már kis korban találkozzanak a népdallal.

A vetélkedőn kapott elismerés nagyon sokat jelent számomra: bizonyíték arra, hogy jó úton járok

– fogalmazott. Hozzátette: „Léteznek jellegzetesen gyergyói népdalok, amelyek szépségét Kodály és Bartók is felfedezte. Ezek a sajátjaink, elsősorban ezeket érdemes kutatni, újratanulni.”