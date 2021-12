Drón segíti a háromszéki tűzoltók munkáját

Infravörös érzékelőrendszerrel és vizuális kamerával ellátott drón segíti a háromszéki hivatásos tűzoltók munkáját. A Kovászna Megye Tanácsa által finanszírozott eszköz nagyobb kiterjedésű tűz esetében vagy eltűnt személy felkutatásánál vethető be.

„Minden ilyen lépés azt szolgálja, hogy hatékonyan tudjanak dolgozni a tűzoltók, csökkenjen a beavatkozási idő. Az országban a megyei katasztrófavédelmi felügyelőségek közül a Kovászna megyei a második, ahol ilyen korszerű eszköz fogja segíteni a hivatásos tűzoltók munkáját” – fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

A professzionális drónokat sikeresen vetik be a nehezen megközelíthető helyszíneken, ahol az idő az egyik legfontosabb tényező. A DJI Mavic 2 Enterprise típusú drónnal azonnal kielemezhető helyzetképet kapunk. Lerövidíti a beavatkozási időt, hiszen erdőtüzek esetében a hőkamera segítségével a gócpontot gyorsan meg tudjuk állapítani és ott avatkozunk be, ahol szükség van. Eltűnt személy esetében akár sötétben is nagy területeket tudunk átfésülni, ezzel nő a túlélési esély

– magyarázta Adrian Simtea megyei tűzoltóparancsnok. Kiemelte, számos alkalommal sikerült önkormányzati támogatással fejleszteni a katasztrófavédelmi felügyelőség felszereltségét. A tűzoltóság szakemberei januárban kiképzésen vesznek részt, ezt követően élesben is bevetik a drónt az életmentő beavatkozásokon.

A DJI Mavic 2 Enterprise Dual stabilizál kamerával, FLIR hosszúhullámú infravörös hőkamerával és vizuális kamerával rendelkezik, amelyek egyszerre adnak képet a látható és az infravörös tartományban.