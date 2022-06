Drogellenes üzenetekre kötelezik a Maros megyei fesztiválokat, így vélekednek a rendeletről a szervezők

bár nem volt olyan eset, hogy valaki kábítószert fogyasztott volna, a szervezők hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, belefoglalják a programjaik közé a drogprevenciót is

A június 30. és július 3. között Marosvásárhelyen sorra kerülő Vibe Fesztivál szervezői minden évben foglalkoztak a kábítószer problémájával, előadásokat tartottak több alkalommal is, hiszen, ahogy Polacsek Péter fogalmazott,

ezért már a kezdetektől figyeltek erre is. A fesztivál kommunikációs koordinátora a Székelyhonnak kifejtette, hogy mindig partnerek voltak ebben és ez most sem lesz másként, az idei fesztiválon is lesz előadás a drogmegelőzésről, bekapcsolódnak a kampányba.