Drasztikusan csökkent a fuvarok száma

A taxisok is igyekeznek minél több megelőző intézkedést betartani • Fotó: Gábos Albin

„Jelenleg? Legalább negyven százalékra lecsökkent a taxizás” – közölte lemondóan Kanabé András hivatásos taxis. Mint mondta, napi szinten követi a híreket, hogy milyen szigorítások következhetnek, hiszen annak függvényében tudja meghatározni a fuvarok folytonosságát.

Egy héttel ezelőtt már jelentős volt ez a visszaesés.

Kiemelte, a hétvégi fuvarok száma is alaposan megcsappant. „Máskor nincs elég autó pénteken és szombaton, folyamatosan hívnak mindenhova. Most húsz százalékra esett vissza ez a forgalom.” A harminc éve taxizó András szerint a szórakozási lehetőségek felfüggesztése, továbbá az adminisztratív ügyek és az egészségügyi szolgáltatások csökkentése mind fontos összetevői annak, hogy nincsenek utasok.

Megcsappant forgalomról számolt be egy másik fuvarozó is.

Városi viszonylatban a közép- és idősebb korosztály veszi leginkább igénybe a taxis szolgáltatást, az ő otthonmaradásuk miatt jelentősen visszaesett a forgalom

– fogalmazott a neve elhallgatását kérő egyéni fuvarozó. Arra számított, hogy a városi közszállítás felfüggesztésével több ember veszi majd igénybe a szolgáltatást, de az otthonmaradásra buzdító kampányok hatására az emberek kevesebbet mozdulnak ki, így az autóbuszos forgalmat nem cserélte fel a taxis fuvarozás.

A mobilitás csökkenésével magyarázta Marosi Sándor a gyengébb taxis forgalmat. „Üzletek és munkahelyek zártak be, az iskolások nem járnak be vidékről, egyszerűen nincs, akit szállítani” – mutatott rá a fuvarozó. A városi egyéni fuvarozáshoz nemrég csatlakozott nyugdíjas arról számolt be, hogy elvétve vannak hosszabb útjai a környező falvakba, de összességében nagy a visszaesés a korábbi forgalomhoz képest.

Megkeresésünkre a Radio Taxi ügyeletes diszpécsere úgy fogalmazott, nagyjából a felére estek vissza a taxit igénylő hívások. Elmondta ugyanakkor, hogy az országosan kiadott rendeltnek megfelelően

az éjszakai ügyeletben (22 órától 6 óráig) csak két személyt szállíthatnak a fuvarozók.

Igyekeznek kitartani a végsőkig, dolgoznak, amíg a jogszabály engedi, de fel vannak készülve a leállásra is, amely náluk 33 taxizót és 4 ügyeletes diszpécsert érintene.