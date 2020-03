Drámai helyzet a háromszéki turizmusban: az április foglalások lenullázódtak, a nyári szezon bizonytalan

Hatvanezer lejre büntettek a rendőrök Maros megyében egyetlen éjszaka alatt

Ötszáznál is több személy került 24 óra alatt otthoni elkülönítésbe Maros megyében, és jelentősen nőtt az intézményesített karanténban lévők száma is. A rendőrök és a közegészségügyi felügyelők is róttak ki büntetéseket.