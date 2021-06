Drágulhat a szemétszállítás Székelyudvarhelyen

Egyre népszerűbb a szelektív gyűjtés, de így is folyamatosan növekszik a vegyes hulladék mennyisége • Fotó: Barabás Ákos

Magánszemélyek esetében 16,12 százalékkal drágulna a hulladékszállítási szolgáltatás, ami 1,33 lejt jelent fejenként havonta, a jogi személyek estében 14 százalékos emelést kér a vállalat, ami 13,61 lejt jelent köbméterenként – mondta el lapunknak Katona Csilla, az RDE Hargita Kft. kommunikációs és marketing referense. Az ármódosítás elkerülhetetlen – tudtuk meg –, hiszen az érvényben lévő, 2018/74-es számú sürgősségi kormányrendelet jelentős terhet rótt a hulladékgazdálkodás minden szereplőjére:

minden tonna hulladéklerakóba kerülő, nem hasznosítható hulladék után 2019-ben 30 lejt, míg 2020-ban már lej 80 lejt köteles a lerakó üzemeltetője a Környezetvédelmi Alapnak negyedévente befizetnie. Udvarhelyen ez évi mintegy 800 ezer lejt jelent a szakcég számára.

Közös teherviselés

Az RDE az elmúlt években jelentős lépéseket tett azért, hogy az adóterhet csökkentsék – közlik a cég Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalához is benyújtott kérésében. Egyebek mellett például

felépítették Hargita megye legmodernebb szelektívhulladék-válogató berendezését, amelynek beüzemelése hamarosan megtörténhet.

Ugyanakkor kiterjesztették a lakosságra is a szelektív hulladékgyűjtést: a kertes házaknál színes zsákokba, a tömbházaknál pedig szelektív gyűjtőpontokon történik a hulladékgyűjtés. Így 2020-ra 11,3 százalékos szelektív gyűjtést értek el a 2018-as 8,9 százalékhoz képest. Egyébként a törvényes elvárás tavalyra 16,5, míg idénre 19,8 százalék lenne.

Hangsúly a szelektív gyűjtésen

Az adó alól nem mentesülhetnek a hulladéktermelők, sem a magán, sem a jogi személyek, így kénytelenek vagyunk ennek ellenértékét a díjszabásunkba belefoglalni

– fejti ki a vállalat vezetősége. Az ebbéli kérésüket iktatták Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalánál,

a szolgáltatás díjszabásának módosítását a jövő hét csütörtökön tartandó soros önkormányzati ülésre elő is terjeszti a polgármester

– tudtuk meg a cég kommunikációs felelősétől.

Mindezek mellett az RDE azt vállalja, hogy a továbbiakban is megtesz mindent, hogy a lakossági és a vállalkozásoknál keletkező hulladékot minél nagyobb arányban hasznosítsák, ezért kiemelten fontos lenne a papír, a műanyag, az üveg és a fémek szelektív gyűjtése – hangsúlyozzák.

Az ármódosítás kapcsán a városvezetés álláspontját is kikértük: mint kifejtették, az elmúlt években nem módosult a díjszabás, ezert az RDE Hargita kérése megalapozott. Ezzel szemben a városvezetés kérése az volt, hogy az RDE Hargita Kft. mutassa be a lakosságnak azokat a díjakat, amelyek esetében módosítási igény van részükről, valamint a kért módosítás mértéket és a kért növekedések indoklását – mondta el kérésünkre Zörgő Noémi. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől megtudtuk: részletes tájékoztatást kértek arról is, hogy milyen előrelépést és eredményeket tud felmutatni a vállalat a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás terén, illetve arról is, hogy a cég más városokban milyen díjszabással dolgozik.