Döntöttek az RMDSZ udvarhelyszéki polgármesterjelöltjeiről

Minden udvarhelyszéki településen indít polgármester-jelöltet az RMDSZ, amely a helyi képviselőjelölt-listákat is véglegesítette. A tárgyalások elhúzódtak Etéden, Újszékelyen, Szentegyházán és Kápolnásfaluban, de már ezen településeken is leszögezték, hogy kiket látnának a közösségek élén.

Több településen lesznek új polgármester-jelöltek. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Hosszas tárgyalás után végül úgy döntött az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöksége, hogy Újszékelyen Balló Zoltán korábbi polgármestert jelölik ismét a tisztségre – tudtuk meg Sándor Barnától, a párt széki ügyvezető elnökétől. A politikus ugyanakkor arra is kitért, hogy Szentegyházán Both József korábbi alpolgármester, Kápolnásfaluban pedig Both Szabolcs, a helyi önkéntes tűzoltóegyesület alparancsnoka fogja várni a szavazatokat, hogy vezethessék az említett településeket.

HIRDETÉS

Etéden Szilveszter Attila méretkezik meg az említett tisztségért, aki korábban már ideiglenesen vezette a községet. Bokor Sándor parajdi polgármester nyugdíjba vonul, így helyette Nyágrus László jelenlegi alpolgármestert jelölik a község élére. Sándor Barna emlékeztetett, Bögözben Ülkei Zoltán méretkezik meg a tisztségért, aki egy korábban rendezett előválasztáson nyerte el az ehhez való jogot. Székelyudvarhelyen ugyanakkor Derzsi László polgármesterjelöltet támogatja a párt.

Ahol változás lesz

Lövétén RMDSZ-es színekben indul a polgármesteri címért Mihály Dénes, Homoródalmáson pedig Tikosi László, akik korábban függetlenként nyertek mandátumot. Nyugdíjba vonul ugyanakkor Péter Zoltán siménfalvi községvezető, aki helyett Nagy Jánost jelöli a szövetség. Oklánd községben Cseke Miklós polgármester sem vállal újabb mandátumot, helyette Godra Lehel alpolgármester mérkőzik meg a tisztségért. A nem említett településeken a jelenlegi polgármesterek újráznának.