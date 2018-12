Döntés előtt az „angyalok”: kinézni és kivágatni egyet a több ezerből

Több lehetőség közül is választhatnak azok a csíkiak, akik az ünnep előtti utolsó napokra hagyták a karácsonyfa-vásárlást: a csíkszeredai zöldségpiacon több árus kínál fenyőket, a barkácsáruháznál is bő a választék, ebben a tekintetben azonban az a csíkkozmási ültetvény a legvonzóbb, ahol mintegy 15 ezer fenyő közül választhatnak az érdeklődők.

Karácsonyfának való fenyők a csíki piacon • Fotó: Pinti Attila

A csíkszeredai barkácsáruház parkolójában szerdai ottjártunkkor számos érdeklődő válogatott a Nordmann-fenyők közül. Bár a kedvezményes áron kínált darabok már elfogytak, továbbra is számos fa kapható a helyszínen három méretben. A 80–160 centiméter magas fák 49,99 lejbe kerülnek, a 175–210 centiméteresek 69,90 lejbe, a valamivel magasabb, 175–250 centiméteres fenyők pedig 99 lejbe.

Noha már egy jó ideje kaphatók karácsonyfának árusított fenyők Csíkszeredában és környékén, a legtöbben csak az ünnep előtti napokon szerzik be, hiszen a tömbházakban nehezebb tárolni vagy éppen elrejteni a fenyőket az angyal valódi kilétét még nem ismerő kisgyerekek elől. Ezt támasztotta alá a napokban tett terepszemlénk is:

Vágott fenyő a csíkszeredai zöldségpiacon is kapható, ahol több árus is kínál eladásra karácsonyfának szánt fenyőket. Egyiküknél feltűnően szép, szabályos és dús fák sorakoztak, mint megtudtuk, Dániából hozott Nordmann-fenyőkről van szó. A minőségnek azonban ára is van, az említett fenyők ára 150 lejtől kezdődött.

Egy gyergyószéki árus 80 és 150 lej közötti áron kínálta a fenyőket, illetve hasonló áron voltak kaphatók Csíkkozmáson nevelt fák is. Utóbbiak Boga János Barna magánvállalkozó ültetvényéről származnak, amely a Csíkkozmástól a Nyerges-tető felé vezető országút mellett található. Ottjártunkkor az illetékesek elmondták,

mintegy 15 ezer ezüstfenyőt nevelnek a háromhektáros területen,

és bár a városba is szállítanak fenyőket eladásra, számos érdeklődő inkább kilátogat az ültetvényre, hogy a jelentős kínálatból tudja kiválasztani a karácsonyfát.