Ditrói napok, ditróiaknak

• Fotó: Pethő Melánia

Nem marad el az autós ügyességi verseny, ahol ezúttal már nem csak amatőrök, hanem profik is bemutatót tartanak, de hagyományos programszám a Vándor fakanál főzőverseny is, amelybe rendszeresen sokan bekapcsolódnak.

Idén hét utca közössége nevezett be az utcák közti Ki mit tud ügyességi versenyre, ahol a tavalyi első rendezvényen tapasztaltakból következtetve biztosan remek lesz a hangulat, úgy a résztvevők, mint a nézők közében is. A Szarvas, a Hompothok-Horea, a Halászok, a Hétkapu, a Vágás és a Tomák utcák csapataihoz csatlakozik az orotvai Erőss Zsolt utca is. A világ legmagasabb hegycsúcsára első magyarként feljutó hegymászó nevét viselő utcát egyébként éppen a napokban aszfaltozzák, és szerették volna a falunapokon ezt ünnepélyesen átadni, de az esős időjárás miatt nem készültek el időben – közölte a polgármester. A ditrói falunapok részletes programja megtalálható a község Facebook-oldalán.