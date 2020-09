Díjazták a Csíkban az érték elnevezésű fotópályázat nyerteseit

Előtérbe került az online fizetés

Fellendült a bankkártyahasználat a járványhelyzet alatt Romániában, és az online adó-, illeték- és bírságbefizetésre lehetőséget nyújtó ghiseul.ro oldal is egyre népszerűbb. Utóbbin keresztül várhatóan közüzemi vagy más jellegű számlákat is be lehet majd fizetni.