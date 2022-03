Digitálisan is elérhető a sepsiszentgyörgyi műemléképületek története

QR-kódot tartalmazó táblákat helyeztek ki a sepsiszentgyörgyi műemléképületekre, csütörtökön pedig a projekthez tartozó honlapot is bemutatták.

Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta, a megoldást Gyulafehérváron látta, QR-kóddal több információt tudnak nyújtani, mint amennyi egy táblára felfér. Ma már mindenkinek van okos telefonja, a városba látogató turistáknak is segítséget nyújtanak a QR-kódos táblák, de a helybeliek számára is tartogathat új információkat, hiszen a sepsiszentgyörgyiek közül sem ismeri mindenki az épületek történetét, részletezte az alpolgármester.

a Székely Nemzeti Múzeum és az egykor dohánygyár esetében a kapun belül több épület is műemlék. Tizennyolc már létező táblát láttak el QR-kóddal, a többi épületre el kell készíteni a réztáblákat. A társított honlap a sepsimuemlek.ro címen érhető el, a tájékoztató szövegeket József Álmos helytörténész írta, magyar, román, angol és német nyelven is elérhetők.

Azt tervezik, hogy a honlapot a városban található szobrok listájával bővítik, az ábrázolt személyiségről és a szobrászról is közölnek információkat.

Tóth-Birtan Csaba elmondta, nincs minden sepsiszentgyörgyi szobor az önkormányzat tulajdonában, a civil szervezetek, egyházak is állítottak, keresik a megoldást, hogy ezek esetében is finanszírozhassák a tájékoztatást. József Álmos önkormányzati képviselő, helytörténész a sajtótájékoztatón elmondta, a műemléképületek listáját kiegészítik a városhoz tartozó Szotyor és Kilyén falvak épületeivel. Arra is kitért, hogy a kórház épületegyüttesét nem nyilvánították műemléknek, Kós Károly hét épületből álló együttest tervezett az egészségügyi intézménynek, ebből kettő nem épült meg, egyet időközben lebontottak.

Műemléknek lehetne nyilvánítani még az állomási víztornyot, ahonnan a gőzmozdonyokat töltötték fel vízzel, a volt sörgyár épületét, Gyárfás Jenő műtermét, a régi zsidó temetőt. Farcádi-Plájás Betty az önkormányzat városimázs irodájának munkatársa elmondta, a sepsimuemlek.ro honlapon már 28 épület szerepel, ha az adott műemléknél a QR-kódot beolvassák rögtön a honlapon szereplő leírásra visz.