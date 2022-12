Digitális vízóra-leolvasásra és napelemes rendszerekre pályázik a csíkszeredai önkormányzat

Két pályázatról is döntött a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület hétfői rendkívüli ülésén. Az egyik a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató projektje, amely révén digitalizálnák a vízóraolvasást a kiszolgálási területükön, a másik pedig az önkormányzaté, amellyel 12 középület, főként iskolák napelemmel való felszerelését finanszíroznák.

digitalizálnák a vízórák leolvasását nemcsak Csíkszeredában, hanem a többi kiszolgálási területükön is.

egy szerverre futnának be minden órától a valós idejű adatok, így bármikor lehetne ellenőrizni a fogyasztás mértékét.

Ez segítene azoknak a problémáknak a megoldásában is, amely abból adódik, hogy különbözet van a főóra adatai és benti kis vízórák adatai között, ugyanis már jobban lehetne követni, ha a tömbházban például elfolyás van. Továbbá 3505 leolvasót szereznének be, amelyekkel bizonyos távolságból le lehetne olvasni a vízórákat például a kapu előtt, anélkül, hogy be kellene menni az udvarra” – magyarázta Bogáti.