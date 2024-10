Digitális kompetenciafejlesztő központtá alakul négy Hargita megyei könyvtár

Négy Hargita megyei könyvtár is digitális kompetenciaközponttá alakul az elkövetkezendő években. Gyulai Arthur, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója és Bedő Melinda könyvtáros avattak be a részletekbe.

Szerencsés helyzetbe került a könyvtári rendszer, mivel a PNRR, azaz az országos helyreállási terv a könyvtáraknak is biztosít már pályázati forrást. Két ilyen kategóriában lehet pályázni,

Magát a központot úgy kell elképzelni, hogy részben felújításokat végeznek: lámpatestek cseréje fog zajlani meszeléssel, illetve bizonyos helyeken a villanyvezetékeket is korszerűsítik. Ilyen a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár mellett a csíkkozmási , homoródalmási és a gyergyószentmiklósi könyvtár,

3D-s nyomtatókat, laptopokat, személyi számítógépeket és más eszközöket szereznek be, amik szükségesek a képzések megvalósításához.

A digitális kompetenciafejlesztő központoknak az is a célja, hogy a felhasználókat is ilyen téren képezni tudják, egyrészt legyenek képesek használni, másrészt legyenek képesek ők maguk is létrehozni hasonlókat.

„A könyvtárosok már most is számos foglalkozást készítenek, digitális tananyagot hoznak létre és felhasználják a könyvtári foglalkozások terén. És ezt szeretnénk minél több könyvtárba kivinni, hogy