Dicsérettel zárta az első élő show-t a csíkszeredai Szakács Szilvia

Néhány héttel ezelőtt ismét képernyőre került a TV2 televíziós csatorna műsorkínálatában a Sztárban sztár leszek! című tehetségkutató és szórakoztató műsor. A megszokotthoz képest ez a tehetségkutató versenyzőit neves előadók és zenészek bőrébe bújtatja, a fellépők profi csapat segítségével alakulnak át, hogy hétről hétre hírességeket utánozzanak mozgásban és éneklésben.

A válogatón ismerhettük meg a csíkszeredai Szakács Szilviát, aki édesanyja kíséretében érkezett a budapesti stúdióba,

két sikeres produkció után Köllő Babett színésznő versenyzőjeként jutott be az élő adásba.

A vasárnapi műsorban Sziszi elárulta, hogy megváltozott az élete, hiszen Budapestre kellett költöznie, de bevallása szerint nem bánja, ugyanis kiskori vágya volt a nagyvárosban élni. A verseny idejére édesanyja kísérte el a fővárosba, aki bár félti lányát, büszke rá és mindenben támogatja.

A székelyföldi lány Janet Jackson Together Again című számát adta elő, amit a zsűri teljesen pozitívan értékelt. Kiemelték, hogy a komoly koreográfia mellett végig hangban is profin tudta utánozni az énekesnőt, emellett könnyedség és tisztaság áradt a csíkszeredai lány előadásából.

A harmincból huszonkilenc pontot kapott a zsűritől, a műsor végén pedig másodikként szólították, így jövő vasárnap Galambos Erzsi bőrébe bújhat Sziszi.

A Sztárban sztár leszek! válogatójában és középdöntőjében a 17 éves, székelyudvarhelyi Balázs Emőkét is megismerhettük, aki ugyancsak lenyűgözte tehetségével a zsűrit. Neki végül a középdöntőben kellett átadnia helyét egy másik versenyzőnek.