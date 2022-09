Délutáni oktatásra pályázhatnak a háromszéki vidéki önkormányzatok

Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke arra biztatja a községi önkormányzatokat, hogy éljenek a lehetőséggel, karolják fel a nehéz sorsban élő gyerekeket a program révén, amely a helyi és megyei önkormányzat ötven-ötven százalékos hozzájárulásával, illetve a Diakónia Keresztyén Alapítvány támogatásával valósul meg.

Az elmúlt tanév második félévére, közel 80 ezer lej összértékben Árkos, Uzon, Illyefalva, Maksa, Nagyajta, Dálnok, Barót, Kökös és Csernáton kért és kapott támogatást a megyei önkormányzattól. Községenként általában – maximum 15 fős – 2-3 gyerekcsoport számára működött a délutáni oktatás. Baróton öt csoport részesült támogatásban.

Ugyanakkor a kormány Meleg ebéd kísérleti programjában már tavaly részt vett Málnás, Mikóújfalu és Bereck, ősztől pedig Maksa, Barátos és Szitabodza is csatlakozik. Az évente több száz vidéki kisiskolásnak heti négy alkalommal meleg ebédet és délutáni oktatást szavatoló afterschool-programra szeptember 5-től folyamatosan fogadják az igényléseket. Kökös önkormányzata az elmúlt évben is igénybe vette a támogatást, és az új tanévben is bekapcsolódik a programba. Tăraș Silviu polgármester szerint óriási versenyhelyzetben vannak a sepsiszentgyörgyi iskolákkal, ezeknek a programoknak a segítségével helyben tudjuk tartani a gyerekeket.