Csűr gyúlt ki Gyergyóalfaluban, három önkéntes tűzoltó megsérült

2023. szeptember 13., szerda

Csoportos panaszok jogsérelmek ellen

A gyergyóremeteiek után a csomafalviak is csoportos panaszt nyújtottak be Strasbourgba amiatt, hogy a község tájékoztató kiadványa megjelentetését a romániai bíróság ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az összes írást fordítsák le román nyelvre is.