Csökkentették a vizsgaanyagot az érettségire és a képességfelmérőre

Március végén megtartják az érettségivizsga- és a nyolcadikosok országos vizsgáinak próbáját, felmérve ezzel a diákok tudásszintjét – közölte az oktatási minisztérium kedden este. A vizsgaanyagból is lefaragtak, figyelembe véve a több mint három hónapos online tanrendet, hiszen sok olyan iskola van, ahol nincs lehetőség mindent bepótolni a vizsgákig, ezért ehhez lehet igazítani a végzősök felkészítését.

Marad a specifikus- és alapkompetenciák felmérése, csak a tartalmakat csökkentették. Archív • Fotó: Haáz Vince

Közel egy hete jelent meg az új program, amely szerint a nyolcadikosoknak és tizenkettedikeseknek készülniük kell a vizsgákra, amelyeket június második felében szerveznek meg „élesben”, de előtte próbavizsgákat is tartanak, hogy felmérjék a tanulók tudását.

Tavaly a koronavírus-járvány kitörése miatt elmaradt a próbaérettségi és a nyolcadikosok próbavizsgája is, idén azonban fontosnak tartja a szaktárca a megrendezését.

A nyolcadikosok országos próbavizsgája március 29-én kezdődik román nyelv és irodalomból, majd március 30-án matematikával folytatódik, és március 31-én még anyanyelvből is próbára teszik magukat a kisebbségi tagozatokon tanuló diákok. A tizenkettedikesek március 22-én román nyelv és irodalomból próbaérettségiznek, 23-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 24-én a választott tantárgyból, március 25-én pedig anyanyelvből bizonyítanak – persze, csak próbából – a magyar diákok.

Még semmi hír a pótlásokról

Szűkítették a vizsgaanyagot, matematikából például nem ugyanaz, mint ami a tavalyi vizsgára volt. A nyolcadikosok esetében az algebrai kifejezéseket vették ki, nem pedig a függvényeket, mint a tavalyi vizsgán, most a függvények benn maradtak – taglalta megkeresésünkre az új vizsgaprogramot Mátéfi István matematika szakos tanár, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium igazgatója.

„Vannak változások, próbáltak segíteni a diákok felkészülésén, mert valószínű, vannak iskolák, ahol a tanárok nem tudják leadni a teljes tananyagrészt a következő rövid időszakban, így ehhez az új programhoz lehet igazodni” – fogalmazott a számtantanár. A tananyag leadásához szorosan kapcsolódik az órák pótlása is, ám még nem jelent meg semmiféle rendelet vagy módszertan a tanórák pótlásával kapcsolatban. Amíg erről megjelenik a rendelet, a tanárok is csak sajtóhírekként kezelik ezt, hiszen semmit nem tudnak a keretekről, időpontokról.

Mátéfi István úgy véli, nagyon nehéz ezt megvalósítani, hiszen a diákoknak, főleg a magyar nyelven tanulóknak amúgy is nagyon zsúfolt a tanrendjük.

Napi hat-hét órájuk van, elhangzott, hogy lesz még pótlás, így napi hét-nyolc óra lenne az iskola.

„Normális körülmények között is nehéz volna, de még nehezebb ezt megtenni úgy, hogy nyolc órát maszkkal kell ülni az osztályteremben, és közben vigyázni kell a távolságtartásra is” – tette hozzá az igazgató.

Áprily, Dzsida, Eszterházy sem szerepel az újban

Kiss Tünde, a Maros megyei magyar nyelv és irodalom tantárgyért felelős szaktanfelügyelő elmondta, a megjelent a követelményrendszer érvényes lesz a próbavizsgákra, illetve az igazi érettségire és nyolcadikosok záróvizsgájára is. „A magyar nyelv és irodalom vizsgaanyagát is az idei helyzethez igazították, a tartalmaknál van tananyagcsökkentés, sok szerzőt vettek ki az érettségi programból.

Maradnak a specifikus- és alapkompetenciák, vagyis, amelyeket fejlesztettünk négy éven keresztül, csak a tartalmakat csökkentették. Idén kimarad Áprily Lajos, Dzsida Jenő, Eszterházy Péter, Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc, Kuncz Aladár, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Székely János, Szilágyi Domokos, Weöres Sándor.

A nyolcadikosoknál is van tananyagcsökkentés, az irodalmi szövegek megalkotottságának felismerése kapcsán, kivették például a halmozást, a fokozást, a felkiáltást. Nem szerepel benne most a leíró költemény, humoreszk, életkép, útirajz, internetes napló, tudósítás, önjellemzés, helyleírás, és a nyelvi résznél is van némi csökkentés” – részletezte a szaktanfelügyelő.

A mostani nyolcadikosok új tanterv szerint tanultak, és így is fognak vizsgázni. A vizsgaprogramban megfogalmazott követelményrendszer is a tantervet követi. „Az alap- és a specifikus kompetenciákat fejlesztettük, így azok maradnak, a tartalom viszont csökkent. Az új tételminták is eljutottak a tanárokhoz, ezután teszik közzé a gyakorlótételek is” – tette hozzá Kiss Tünde.