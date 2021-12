Csökkent a fertőzöttek száma, de több mint százan még mindig kórházban vannak Maros megyében

Lassan visszaáll a régi rend a marosvásárhelyi egészségügyi intézményekben is. Archív • Fotó: Haáz Vince

Maros megyében a Maros Megyei Klinikai Kórház a legnagyobb egészségügyi intézmény, ahol koronavírusos betegeket gyógyítanak. Itt

októberben és novemberben csaknem 250 ágyat tartottak fenn a fertőzött betegeknek (ezek folyamatosan foglaltak is voltak), és így háttérbe kellett szorítaniuk a krónikus betegeknek fenntartott helyeket.

Miután az elmúlt két hétben jelentősen csökkent az új fertőzések száma, a héten átszervezték a kórházi ágyak számát a megyei kórház különböző klinikáin, osztályain.

HIRDETÉS

Mint Ovidiu Gîrbovan, a kórház menedzsere a sajtónak elmondta, jelenleg 150 helyet tartanak fent a koronavírusos betegeknek, elsősorban a két fertőző betegségek klinikáján, de a tüdőgyógyászaton is. De a kórház más osztályain is van pár hely, hiszen, ha egy krónikus beteget utalnak be, akkor nemcsak fertőző, hanem más szakorvosi segítségre is szüksége van.

Jelenleg a megyei kórházban csupán 30 közepesen súlyos beteget kezelnek, de a tíz intenzív terápiás ágyból még mindig foglalt kilenc, súlyos állapotban levő fertőzötteket próbálnak megmenteni.

Az igazgató arról is beszélt, hogy a hét elejétől már a fertőző és a tüdőklinikán is tudnak nem koronavírusos betegeket fogadni, s ennek kimondottan örülnek, hiszen sok betegnek van szüksége orvosi ellátásra, kezelésre.

A Maros Megyei Prefektusi Hivatal jelentése szerint a csütörtöki adatok alapján

Maros megyében 117 koronavírusos beteget gyógyítanak a kórházakban. Ami a napi új eseteket illeti, az elmúlt 24 órában 16 új beteget azonosítottak.

Az elhalálozások száma is folyamatosan nő, az elmúlt egy hétben 27-en haltak meg a vírus következtében is.