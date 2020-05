Csökkenő esetszámok: kezdődik a sepsiszentgyörgyi kórház visszarendeződése

Lényegesen csökkent a sepsiszentgyörgyi kórházba beutalt betegek száma, így elkezdődhet a visszaszervezés, hogy ne csak koronavírus-fertőzött vagy fertőzésgyanús betegeket lássanak el – jelentették be szerdán online sajtótájékoztatón a kórház vezetői.

A sepsiszentgyörgyi kórház. Archív • Fotó: Kocsis B. János

András-Nagy Róbert igazgató elmondta, jelenleg tíz koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált személy van a kórházban, további hat esetben a teszteredmény még nem igazolta vissza a fertőzést. Egy beteg van súlyos állapotban az intenzív terápián, egyelőre nem szorul lélegeztetőgépre. A többi esetben a betegség könnyű lefolyású.

Rosu Mátyás orvosigazgató elmondta, az országban több mint háromezer orvos, közülük a sepsiszentgyörgyi kórház több munkatársa is aláírta a beadványt, amelyben kérik, hogy a tünetmentes fertőzötteket, valamint azokat, akiknél a betegség könnyű lefolyású, ne utalják be kórházba, maradhassanak lakhelyi elkülönítésben. A beadványt eljuttatták az egészségügyi minisztériumba és a parlament egészségügyi bizottságaihoz is.

Eddig kivártunk, hogy nő vagy csökken az esetszám. Mivel kevés az új fertőzött, teljes gőzzel elkezdjük a kórház visszaszervezését

– mondta András-Nagy Róbert.

A nemzetközi ajánlások szerint csak akkor tudnak visszatérni a nem koronavírus-fertőzött betegek ellátására is, ha biztosítani tudnak három külön útvonalat: a fertőzötteknek, a gyanús eseteknek és azoknak, akiknél fel sem merül a koronavírus-fertőzés gyanúja. Jelenleg a megye többi kórházába irányítják a nem koronavírus-fertőzötteket. A sepsiszentgyörgyi kórházból 15 alkalmazott dolgozik a kézdivásárhelyi kórházban, ahol megnövekedett az esetszám. András-Nagy Róbert hangsúlyozta, ha véget ér a járvány, akkor megye-, térség- és országszinten is új irányvonalakat kell meghatározni, olyan megoldásokat kell találni az ellátásra, hogy egy-egy kórházra ne nehezedjen túl nagy nyomás.