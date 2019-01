Csillapodnak a kedélyek a decemberi gyilkosság után

Jelentősen enyhült a feszültség a székelyudvarhelyi Budvár-negyedben, bár még nem dolgozta fel a történteket a decemberben meggyilkolt édesapa családja. Azóta több elöljáró is beszélt az érintettekkel, hogy megértessék a helyzet súlyosságát.

Látszólag most már nyugalom van a székelyudvarhelyi Budvár lakótelepen • Fotó: Barabás Ákos

December eleji helyszíni szemlénkkor még jócskán fel voltak borzolódva a kedélyek a székelyudvarhelyi Budvár lakótelepen, miután

gyilkosságba torkollt egy leányszöktetés nyomán kirobban veszekedés.

A közösség attól tartott, hogy az elhunyt családtagjai hasonló módon fogják megtorolni az édesapa meggyilkolását.

Féltékenységből robbant ki az emberéletet követelő összetűzés – újabb konfliktustól tartanak a hatóságok Szerelemféltés és az italozás vezethetett a vasárnapi székelyudvarhelyi összetűzéshez, amelyben egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy embert őrizetbe vettek, a hatóságok fokozzák a rendőri jelenlétet az összetűzés színhelyén. Szerelemféltés és az italozás vezethetett a vasárnapi székelyudvarhelyi összetűzéshez, amelyben egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy embert őrizetbe vettek, a hatóságok fokozzák a rendőri jelenlétet az összetűzés színhelyén.

Szász Emil, a roma közösség nem hivatalos képviselője akkor azt látta a legjobb megoldásnak, ha az elkövető rokonai elköltöznek a negyedből. Bár az említettek továbbra is a lakótelepen élnek, Szász úgy véli, sikerült megnyugtatni az áldozat családját. „Jómagam is beszéltem velük, és elmondták, hogy

nem szabad bosszúban gondolkodni, hiszen az erőszak csak erőszakot szül.

Az senkinek sem jó, ha valaki bosszúból egy hasonló bűncselekményt követ el, utána pedig börtönbe kerül. Úgy tűnik, sikerült megnyugtatni az érintetteket” – fogalmazott lapunknak Szász Emil, aki szerint ezután a közösségben lévő feszültség is enyhült.

HIRDETÉS

László Szabolcs, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség vezetője is úgy véli, hogy

javult a helyzet, de a feszültség azért jelen van.

Szerinte a probléma csak akkor fog megszűnni, ha elítélik a gyilkosság elkövetőjét. „Biztos, hogy enyhülést hoz majd a családnak, ha elítélik az édesapa gyilkosát” – mondta. Rámutatott, éppen ezért a továbbiakban is fokozott figyelemmel járőröznek a helyszínen.

Arra is kitért, hogy korábban ő maga, valamint az állami rendőrség megbízottjai és a polgármester is beszélt mindkét érintett család tagjaival. Hozzátette, hogy szerinte mindkét fél megértette a helyzet súlyosságát. Közölte, az említett beszélgetés előtt ugyan még voltak szóbeli fenyegetések a családok között, de tudomása szerint később ezek is megszűntek.